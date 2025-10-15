HABER

YouTube video oynatıcısını yeniliyor: İşte tasarımı

YouTube, video oynatıcısını güncelliyor. Platform, mobil, web ve TV'de kullanılabilecek yeni video oynatıcısını duyurdu. Şirket ayrıca bir dizi başka yenilik de getiriyor. Yeni video oynatıcısı ve diğer yenilikler bu haftadan itibaren kullanıma sunulacak.

Enes Çırtlık

YouTube, video izleme platformunu yenilemeye devam ediyor. Platform, kapsamlı bir tasarım güncellemesinin duyurusunu yaptı. Bu kapsamda YouTube video oynatıcısı da yenileniyor.

İŞTE YOUTUBE'UN YENİ VİDEO OYNATICISI

Yeni video oynatıcısında, güncellenmiş kontrol düğmeleri ve yeni simgeleri bulunuyor. YouTube tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde ise, yeni video oynatıcısının yarı saydam ve yuvarlatılmış düğmeler içerdiği görülüyor.

YouTube video oynatıcısını yeniliyor: İşte tasarımı 1

YouTube, yeni oynatıcının mobil cihazlarda, web’de ve TV’lerde kullanılabileceğini belirtiyor.

YOUTUBE'A BAŞKA YENİLİKLER DE GELİYOR

YouTube, yeni video oynatıcısına ek olarak, videoyu çift dokunarak atlama (İleri Sar) özelliğini de güncelliyor. Şirket, bu güncellemenin izleme deneyimini daha az kesintiye uğratacağını ve daha modern bir hale getireceğini belirtti.

YouTube, özel beğeni animasyonları da getiriyor. Buna göre, seçili videolarda beğen butonuna basıldığında, izlenilen içeriğe özel dinamik bir animasyon görünecek. Örneğin, bir müzik videosu beğenildiğinde ekranda müzik notası belirecek.

Şirket yorumlara yapılandırılmış bir yanıtlama sistemi de getiriyor. Bu yeni sistem, yanıtlar panelinde daha odaklı ve düzenli bir okuma deneyimi sunmayı amaçlıyor.

YouTube video oynatıcısını yeniliyor: İşte tasarımı 2

YouTube söz konusu yeniliklerin bu haftadan itibaren dünya genelinde görülmeye başlanacağını açıkladı.

