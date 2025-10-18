HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

YouTuber'lık, çikolatacılık derken şimdi de bu! MrBeast, bir alana daha girmek için hazırlık yapıyor

Nakit ödüllerle dolu videoları ile tanınan ve dünyanın en popüler YouTuber'ı olan MrBeast (Jimmy Donaldson), çikolatacılıktan sonra bir alana daha girmek için hazırlık yapıyor gibi görünüyor. Görünüşe göre MrBeast, şimdi ise hayranlarına paralarını yönetmede yardımcı olmak istiyor.

YouTuber'lık, çikolatacılık derken şimdi de bu! MrBeast, bir alana daha girmek için hazırlık yapıyor
Enes Çırtlık

445 milyon abonesiyle dünyanın en popüler YouTuber’ı olan MrBeast, yani gerçek adıyla Jimmy Donaldson, finans dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

MRBEAST FINANCIAL: ÜNLÜ YOUTUBER FİNANS ALANINA GİRİYOR

MrBeast, yeni bir ticari marka başvurusu ve incelenen yatırımcı belgelerine göre finansal hizmetler alanına açılmak için zemin hazırlıyor.

13 Ekim’de ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yapılan başvuruda, “bankacılık, finansal danışmanlık, kripto borsası ve diğer çeşitli hizmetler için mobil uygulama ve çevrimiçi hizmetler” sunma planları yer alıyor. Bu hizmetler “MrBeast Financial” markası altında faaliyet gösterecek.

YouTuber lık, çikolatacılık derken şimdi de bu! MrBeast, bir alana daha girmek için hazırlık yapıyor 1

Bu marka başvurusu, Business Insider’ın eriştiği 2025 tarihli bir yatırımcı sunumuyla da örtüşüyor. Sunumda, MrBeast’in kitlesine özel finansal hizmetler sunmayı hedefleyen, finansal okuryazarlığı destekleyen bir fintech genişleme planı yer alıyor.

YouTuber, son yıllarda YouTube dışındaki girişimlere de ağırlık vermiş ve bir çikolata markası ve hazır yemek markası çıkarmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spotify'dan yapay zeka hamlesiSpotify'dan yapay zeka hamlesi
D-100 Karayolu'nda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldıD-100 Karayolu'nda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldı

Anahtar Kelimeler:
youtube çikolata finans MrBeast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.