YouTuber'lık, çikolatacılık derken şimdi de bu! MrBeast, bir alana daha girmek için hazırlık yapıyor

445 milyon abonesiyle dünyanın en popüler YouTuber’ı olan MrBeast, yani gerçek adıyla Jimmy Donaldson, finans dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

MRBEAST FINANCIAL: ÜNLÜ YOUTUBER FİNANS ALANINA GİRİYOR

MrBeast, yeni bir ticari marka başvurusu ve incelenen yatırımcı belgelerine göre finansal hizmetler alanına açılmak için zemin hazırlıyor.

13 Ekim’de ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yapılan başvuruda, “bankacılık, finansal danışmanlık, kripto borsası ve diğer çeşitli hizmetler için mobil uygulama ve çevrimiçi hizmetler” sunma planları yer alıyor. Bu hizmetler “MrBeast Financial” markası altında faaliyet gösterecek.

Bu marka başvurusu, Business Insider’ın eriştiği 2025 tarihli bir yatırımcı sunumuyla da örtüşüyor. Sunumda, MrBeast’in kitlesine özel finansal hizmetler sunmayı hedefleyen, finansal okuryazarlığı destekleyen bir fintech genişleme planı yer alıyor.

YouTuber, son yıllarda YouTube dışındaki girişimlere de ağırlık vermiş ve bir çikolata markası ve hazır yemek markası çıkarmıştı.