Yozgat İl Jandarma Komutanlığı kız çocuklarını unutmadı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Yozgat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi çatısı altındaki Çocuk Evleri’nde kalan kız çocuklarına yönelik gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemine vurgu yapılan programda, kız çocuklarının toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilerek, onların hakları, özgüvenleri ve geleceklerine dair farkındalık oluşturulması amaçlandı. Etkinlik kapsamında çocuklarla çeşitli sosyal ve eğitici faaliyetler gerçekleştirilirken, Jandarma personeli çocuklarla yakından ilgilenerek onlara moral verdi. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, etkinliğin en anlamlı göstergesi oldu.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kız çocuklarının her alanda güçlü bireyler olarak yetişmeleri için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Etkinlik, çocuklara hediye takdimi, pasta kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

