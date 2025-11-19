HABER

Yozgat’ta aniden fenalaşarak yere yığılan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde aniden fenalaşarak yere yığılan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Gültepe Mahallesi'ndeki İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu bahçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Berat Eren Dilek, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla otururken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

ARKADAŞLARI EKİPLERE HABER VERDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Berat Eren Dilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Berat Eren Dilek'in cenazesi Yerköy Devlet Hastanesi morgunda ön incelemenin yapılmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

