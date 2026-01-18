Yozgat'ta üç aracın karıştığı kaza: 1'i ağır 3 yaralı

O.B.B.'nin kullandığı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Aşağıkarakaya köyü mevkisinde karşı şeride geçerek K.K.B. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada yola savrulan parçalara çarpan M.K. idaresindeki otomobil de bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler O.B.B ve M.K. ile araçta bulunan A.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan O.B.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
