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Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun ilçesinde, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçu kapsamında 19 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı 1

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin, sentetik kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Yozgat uyuşturucu operasyonu
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