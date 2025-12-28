HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yozgat’ta karle mücadele çalışmaları sürüyor

Yozgat ve ilçelerinde meydana gelen kar yağışının ardından ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Kentin özellikle doğu kesimlerinde Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinde trafik, özel idare ve karayolları ekipleri, her türlü olumsuz durumu göz önünde bulundurarak yol güvenliği, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Zaman zaman yolda kalan sürücülere de destek veren ekipler yol ve yolcu güvenliği hususunda aralıksız çalışıyor.

Yozgat’ta karle mücadele çalışmaları sürüyor

Yozgat ve ilçelerinde meydana gelen kar yağışının ardından ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin özellikle doğu kesimlerinde Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerinde trafik, özel idare ve karayolları ekipleri, her türlü olumsuz durumu göz önünde bulundurarak yol güvenliği, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yozgat’ta karle mücadele çalışmaları sürüyor 1

Zaman zaman yolda kalan sürücülere de destek veren ekipler yol ve yolcu güvenliği hususunda aralıksız çalışıyor.

Yetkililer sürücülerin de güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için kış lastiği kullanmalarının önemini yineliyor.

Yozgat’ta karle mücadele çalışmaları sürüyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındıUyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Cengiz Can Atasoy, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz gözaltına alındı
Elazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonuElazığ’da yürek ısıtan kurtarma operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yozgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.