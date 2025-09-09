HABER

YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı

CHP İstanbul'da yaşanan gelişmeler gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken Yüksek Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun sorusu üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine ve Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de İstanbul bilmecesi ülkenin ana gündemlerinden biri olmuştu. Partideki kongre süreci devam ederken Sarıyer'de olan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adresi değişmişti.

SEÇİM SÜRECİNE SARIYER BİRİNCİ İLÇE SEÇİM KURULU DEVAM EDECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun sorusu üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine ve Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.

YSK dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı 1

Gelen bilgilere göre Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’na, 24 Eylül’de yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılıp yapılamayacağını, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle de Kongre’ye ilişkin iş ve işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilip edilmeyeceğini sordu.vYüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.

YSK dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı 2

CHP YÖNETİMİ DÜN BAŞVURMUŞTU

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul İl Kongresi delegelerinin imzalarıyla İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül Çarşamba günü yapılması için Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

