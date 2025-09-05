HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

YSK'nın CHP kongre kararları sonrası hukukçu Ersan Şen'den önemli açıklama

CHP, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurulları kongrelerinin iptali sonrası YSK'ya itiraz başvurusunda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren YSK'dan yapılan açılamada CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini duyurmuştu. Avukat Ersan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla süreçle ilgili değerlendirmede bulundu.

YSK'nın CHP kongre kararları sonrası hukukçu Ersan Şen'den önemli açıklama
Mustafa Fidan

CHP'nin itiraz başvurusu sonrası YSK'dan bir onay bir ret kararı gelmişti. YSK, CHP'nin 5 ilçe kongresinin iptaline ilişkin kararın durdurulduğunu, il yönetiminin görevden alınmasına dair itirazın ise reddedildiğini duyurmuştu.

Hukuçu Ersan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, YSK'nın kararını değerlendirdi. Şen, "YSK’nın, İstanbul’da bazı ilçe seçim kurullarının aldıkları kararların “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırdığı ve ilçe kongrelerinin kaldığı yerden devamına karar verdiği, partinin il başkanı, yöneticileri ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına ise müdahil olmadığı anlaşılmaktadır" dedi.

YSK nın CHP kongre kararları sonrası hukukçu Ersan Şen den önemli açıklama 1

ERSAN ŞEN: "AYRI DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

İşte Ersan Şen'in YSK'nın kararları sonrası yaptığı değerlendirme;

YSK’nın, İstanbul’da bazı ilçe seçim kurullarının aldıkları kararların “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırdığı ve ilçe kongrelerinin kaldığı yerden devamına karar verdiği, partinin il başkanı, yöneticileri ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına ise müdahil olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu kararlar çerçevesinde;

YSK’yı seçim yargısının başında görevli sayan Anayasa m.79, siyasi partilerde yapılacak seçimlerin genel yönetimini ve denetimini kapsamamaktadır. Bu nedenle, 298 sayılı Seçim Kanunu ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nu ayrı değerlendirmek gerekir.

YSK nın CHP kongre kararları sonrası hukukçu Ersan Şen den önemli açıklama 2

GENEL KURUL, KURULTAY VE KONGRE KARARLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALAR

Sorun, 2820 sayılı Kanunun “Seçimlerin yapılması” başlıklı 21. maddesinden kaynaklanmaktadır. Ancak 21. madde; siyasi partilerin seçimleri ile ilgili 2820 sayılı Kanunun 121. maddesinin 1. fıkrasının “Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır.” atfı nedeniyle, Türk Medeni Kanunu’nun “c. Kararın iptali” başlıklı 83. maddesini bertaraf etmez. Dolayısıyla, TMK m.83/3’de yer alan “Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.” hükmü varlığını korumaya devam eder.

İptal bakımından ise; 2820 sayılı Kanunun 21. maddesinin 10 ve 11. fıkraları özel hüküm niteliği taşıdığından, TMK m.83/1 uygulanmayacağı ileri sürülebilir, fakat 10. fıkra sadece “seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar” ibaresini içerdiğinden, seçimde oy kullanma hakkı bulunan veya oy kullananların aldatılması, korkutulması veya yanıltılması gibi iradeyi fesada uğratan haller ile “demokrasi” ve “eşitlik” ilkelerine aykırılık içerdiği söylenen haksız oy temini iddialarından dolayı genel kurul, kurultay ve kongre kararlarına karşı açılacak davalarda TMK m.83/1 uygulanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu
05 Eylül 2025
05 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li Başarır'dan İl Başkanlığı mesajı: "O koltuk dolu"CHP'li Başarır'dan İl Başkanlığı mesajı: "O koltuk dolu"
Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası
Anahtar Kelimeler:
YSK CHP kongre ersan şen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Frankfurt maçı öncesi Almanları Galatasaray korkusu sardı! Çekindikleri için hukuk bürosu kiraladılar

Frankfurt maçı öncesi Almanları Galatasaray korkusu sardı! Çekindikleri için hukuk bürosu kiraladılar

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.