YSK'nın CHP kongre kararları sonrası hukukçu Ersan Şen'den önemli açıklama

CHP'nin itiraz başvurusu sonrası YSK'dan bir onay bir ret kararı gelmişti. YSK, CHP'nin 5 ilçe kongresinin iptaline ilişkin kararın durdurulduğunu, il yönetiminin görevden alınmasına dair itirazın ise reddedildiğini duyurmuştu.

Hukuçu Ersan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, YSK'nın kararını değerlendirdi. Şen, "YSK’nın, İstanbul’da bazı ilçe seçim kurullarının aldıkları kararların “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırdığı ve ilçe kongrelerinin kaldığı yerden devamına karar verdiği, partinin il başkanı, yöneticileri ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına ise müdahil olmadığı anlaşılmaktadır" dedi.

ERSAN ŞEN: "AYRI DEĞERLENDİRMEK GEREKİR"

İşte Ersan Şen'in YSK'nın kararları sonrası yaptığı değerlendirme;

YSK’nın, İstanbul’da bazı ilçe seçim kurullarının aldıkları kararların “tam kanunsuzluk” nedeniyle kaldırdığı ve ilçe kongrelerinin kaldığı yerden devamına karar verdiği, partinin il başkanı, yöneticileri ve disiplin kurulu üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına ise müdahil olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu kararlar çerçevesinde;

YSK’yı seçim yargısının başında görevli sayan Anayasa m.79, siyasi partilerde yapılacak seçimlerin genel yönetimini ve denetimini kapsamamaktadır. Bu nedenle, 298 sayılı Seçim Kanunu ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nu ayrı değerlendirmek gerekir.

GENEL KURUL, KURULTAY VE KONGRE KARARLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALAR

Sorun, 2820 sayılı Kanunun “Seçimlerin yapılması” başlıklı 21. maddesinden kaynaklanmaktadır. Ancak 21. madde; siyasi partilerin seçimleri ile ilgili 2820 sayılı Kanunun 121. maddesinin 1. fıkrasının “Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır.” atfı nedeniyle, Türk Medeni Kanunu’nun “c. Kararın iptali” başlıklı 83. maddesini bertaraf etmez. Dolayısıyla, TMK m.83/3’de yer alan “Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.” hükmü varlığını korumaya devam eder.

İptal bakımından ise; 2820 sayılı Kanunun 21. maddesinin 10 ve 11. fıkraları özel hüküm niteliği taşıdığından, TMK m.83/1 uygulanmayacağı ileri sürülebilir, fakat 10. fıkra sadece “seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar” ibaresini içerdiğinden, seçimde oy kullanma hakkı bulunan veya oy kullananların aldatılması, korkutulması veya yanıltılması gibi iradeyi fesada uğratan haller ile “demokrasi” ve “eşitlik” ilkelerine aykırılık içerdiği söylenen haksız oy temini iddialarından dolayı genel kurul, kurultay ve kongre kararlarına karşı açılacak davalarda TMK m.83/1 uygulanır.

