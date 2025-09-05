HABER

CHP ilçe kongrelerini durduran karara itiraz etmişti! YSK toplandı: Karar bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongrelerini durduran karara olan itirazını görüşmeye başladı. YSK'nın vereceği karar kesin nitelikte olacak.

Doğukan Akbayır

CHP, İstanbul'un ilçelerinde parti kongrelerinin durdurulmasına yönelik kararlara karşı harekete geçmişti. Ana muhalefet partisi, İlçe Seçim Kurulları'nın kararlarına itiraz için YSK'ya başvurmuştu.

YSK İTİRAZI GÖRÜŞÜYOR

YSK itirazları görüşmek üzere toplandı.

YSK'nın itiraza yönelik vereceği karar kesin nitelik taşıyacak.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.

İSTANBUL İL KONGRESİ DAVA DOSYALARI ANKARA’DA

Öte yandan CHP’nin İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren ve “oylamaya hile karıştırma” suçundan açılan dava dosyaları Ankara’ya gönderildi.

