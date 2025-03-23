"YSK CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal etti" iddiası! CHP'den açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında kayyum iddialarına ilişkin açıklama yapmış ve olağanüstü kurultay kararı almıştı. Sosyal medyada yayılan YSK'nın CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiği iddiasına CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nden jet yanıt geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Gül Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır."