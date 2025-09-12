HABER

Yüceli vadisi ve şelalesinde temizlik seferberliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesine bağlı Yüceli vadisi ve şelalesinde kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Yüceli vadisi ve şelalesinde temizlik seferberliği

Çalışmaya Mardin Genç Kızılay, kadın Kızılay üyeleri ve gönüllüler de katılarak destek verdi. Etkinlik kapsamında vadide biriken atıklar toplanarak doğanın temiz kalması sağlandı. Çevredeki piknik ve mesire alanlarında düzenleme yapılırken, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesi hedeflendi. Yetkililer, doğal güzelliklerin korunması için düzenli aralıklarla bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek vatandaşlardan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

