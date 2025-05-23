HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yük asansöründe feci olay: 22 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti!

Denizli'de feci olay... Bir apartmana eşya taşımak için kurulan yük asansörü elektrik telleri ile temas etti. Asansörde bulunan Batuhan Koçan isimli genç akıma kapıldı. 22 yaşında olan Koçan, hayatını kaybetti.

Yük asansöründe feci olay: 22 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki Batuhan Koçan, hayatını kaybetti.

4. KATA EŞYA TAŞIYORDU

Acı olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu.

AKIMA KAPILDI

YUK-ASANSORU-ELEKTRIK-TELLERINE-TEMAS-ET_726451_214707

Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti. Koçan, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

22 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

22 yaşındaki Koçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası hasar alan bina çöktüDeprem sonrası hasar alan bina çöktü
Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' kararı! ‘Kullanılmasına yasak getirildi’Dikkat çeken 'Ekrem İmamoğlu' kararı! ‘Kullanılmasına yasak getirildi’

Anahtar Kelimeler:
Denizli asansör facia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir Gece Masalı'nın fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Bir Gece Masalı'nın fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Şükriye Aci şikayetini geri çekmişti! Cihantimur'dan açıklama

Şükriye Aci şikayetini geri çekmişti! Cihantimur'dan açıklama

İBB'ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İBB'ye 4. dalga operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılıyor! 135 milyon Euro'luk teklifi kabul etme kararı aldı

Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılıyor! 135 milyon Euro'luk teklifi kabul etme kararı aldı

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

"İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı" iddiası gündem oldu!

"İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı" iddiası gündem oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.