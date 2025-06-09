Yük gemisinde patlama! Mürettebat korkudan denize atladı

Singapur bandıralı yük gemisinde Hindistan açıklarında patlama meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken patlamanın etkisiyle birlikte 40 konteynerin denize düştüğü belirtilirken bazı mürettebatın da alevlerden kurtulmak için denize atladığı açıklandı.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinin 144 kilometre açığında yaşanan olayda WAN HAI 503 isimli gemide neden patlama meydana geldiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Kerala eyaletinin acil durum yönetim başkanı Shekhar Kuriakose, "İlk bilgilere göre gemide 22 mürettebat vardı ve bunların 18'i denize atladı. Onların acil durum botlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" derken yük gemisinin batmadığının da altını çizdi.

Bir yetkili ise yük gemisinin sürüklendiğini açıklarken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır