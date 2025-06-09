HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yük gemisinde patlama! Mürettebat korkudan denize atladı

Hindistan'ın finans başkenti Mumbay'a giden yük gemisinde patlama meydana geldi. Konteynerler denize düşerken bazı mürettebat da alevlerden kurtulmak için denize atladı.

Yük gemisinde patlama! Mürettebat korkudan denize atladı

Singapur bandıralı yük gemisinde Hindistan açıklarında patlama meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken patlamanın etkisiyle birlikte 40 konteynerin denize düştüğü belirtilirken bazı mürettebatın da alevlerden kurtulmak için denize atladığı açıklandı.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinin 144 kilometre açığında yaşanan olayda WAN HAI 503 isimli gemide neden patlama meydana geldiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Kerala eyaletinin acil durum yönetim başkanı Shekhar Kuriakose, "İlk bilgilere göre gemide 22 mürettebat vardı ve bunların 18'i denize atladı. Onların acil durum botlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" derken yük gemisinin batmadığının da altını çizdi.

2

Bir yetkili ise yük gemisinin sürüklendiğini açıklarken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurduDünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu
Apple tutkunlarına müjde! iPhone 14 Plus'un fiyatı düştüApple tutkunlarına müjde! iPhone 14 Plus'un fiyatı düştü

Anahtar Kelimeler:
patlama Singapur Hindistan gemi kuru yük gemisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Burun koparan saldırgan kan dondurdu

Burun koparan saldırgan kan dondurdu

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.