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Yüksek gerilim kablosu koptu, bir ilçe karanlığa gömüldü! Çevre yolu trafiğe kapatıldı

Sivas'ta gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı! Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait bir gerilim kablosu koptu. Kangal ilçesinin büyük bir bölümü karanlığa gömüldü. Birçok aksaklık yaşanırken çevre yolu güvenlik nedeniyle bir süre kapatıldı. Konuyla ilgili Sivas Valiliği'nden de açıklama geldi.

Yüksek gerilim kablosu koptu, bir ilçe karanlığa gömüldü! Çevre yolu trafiğe kapatıldı

Sivas’ın Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait yüksek gerilim kablosu koptu. İlçenin bir kısmı karanlıkta kalırken çevre yolu trafiğe kapatıldı.

Yüksek gerilim kablosu koptu, bir ilçe karanlığa gömüldü! Çevre yolu trafiğe kapatıldı 1

TRAFİK AKIŞI BİLE BOZULDU

Sivas’ın Kangal ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (ÇEDAŞ) ait yüksek gerilim hattında kablo koptu. Kopan kablo sonucu ilçenin bir kısmında enerji kesintisi yaşandı. Trafik akışını da engelleyen kablo kopması, ilçede olumsuzluğa neden oldu.

Yüksek gerilim kablosu koptu, bir ilçe karanlığa gömüldü! Çevre yolu trafiğe kapatıldı 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olay sonrası Sivas Valiliği duyuru yayınladı. Duyuruda; "Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yer alan 850-07 KKNo’lu Sivas-Malatya yolunun Kilometre:0+000-2+000’da (Kangal Çevre Yolu sonu) enine geçen yüksek gerilim hattında meydana gelen kopmadan dolayı civarda bulunan TOKİ, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve tesislere enerji verilememektedir. Bu nedenle kopan kablonun Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından onarılabilmesi için söz konusu yol 23.07.2025 tarihinde saat 00:00-01:00 arasında 1 saat süre ile çift taraflı olarak trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kangal elektrik kesintisi
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