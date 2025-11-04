Yüksek lisans öğrenimi hakkındaki iddialar gündem olmuştu! YÖK'ten 'Hakan Fidan' açıklaması

Son dakika haberi: CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın gündeme getirdiği iddiada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YÖK'ten lisans denkliği almadan yüksek lisansa başladığı öne sürülüyordu. Namık Tan konuyla ilgili verdiği soru önergesine YÖK'ten gelen yanıtı paylaşmıştı.

"HER ÜLKENİN KENDİ İÇ MEVZUATI VE DÜZENLEMELERİ UYARINCA FARKLILIK GÖSTEREBİLİR"

YÖK Başkanı Erol Özvar iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Bakan Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin asılsız iddialar yer aldığını belirten Özvar şunları kaydetti:

“Government and Politics” alanındaki lisans eğitimine 1994 yılında başlayan Sayın Hakan Fidan, Almanya'da bulunan ABD menşeili “University of Maryland University College” adlı yükseköğretim kurumundan 1997 yılında mezun olmuştur.

Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir.

Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Sayın Fidan, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunmuştur. Sayın Fidan, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan’ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla “Politik Bilimler” alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sayın Hakan Fidan’ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar."