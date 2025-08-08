Yüksek sıcaklık ve düşük nem ekipleri alarma geçirdi: Gözetleme kuleleri ve İHA’larla yangın takibi

Sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın etkili olmasının beklendiği bugünden itibaren başlayan hafta, orman yangını riski açısından oldukça yüksek. Bu durum, yetkilileri harekete geçirdi ve ormanlarda yangınlara karşı alınan önleyici tedbirler sıkılaştırıldı. OGM, yangınların önüne geçmek için özellikle ormanlık alanlarda denetimleri artırırken, vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla orman köylerinde anonslara da devam ediyor.

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN SIKI DENETİMLER

Ormanlarda sigara içmek, ateş yakmak ve izinsiz kamp kurmak gibi yangına yol açabilecek davranışların yasak olduğunun altı çizen OGM, Türkiye’nin özellikle yangına hassas bölgelerinde yürütülen denetimlerle bu tür ihlallerin önüne geçilmeyi hedefleniyor. Yetkililer, orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınması için pek çok yöntem kullanıyor. Uyarıcı anonslarla, orman köylerinden başlayarak yangın riski yüksek bölgelerde halk, yangın tehlikesi ve kurallarla ilgili sürekli bilgilendiriliyor. Bu sayede, toplumsal farkındalık artırılarak yangın riskine karşı ortak bir mücadele hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN ORMANLARI 776 GÖZETLEME KULESİYLE KORUNUYOR

Türkiye genelindeki ormanlarda toplamda 776 adet gözetleme kulesi yer alıyor. Bu kulelerin 184 adedinde ise 368 kamera sistemi bulunuyor. OGM bu kulelerden muhtemel yangınlara karşı ormanları yedi gün 24 saat izliyor.

DAKİKADA 3.5 MİLYON HEKTAR TARAYAN İHA’LAR GÖREVDE

Dakikada 3.5 milyon hektarı tarayan İHA kullanan OGM, jandarma gibi kolluk kuvvetlerinden de destek alıyor. Özellikle Muğla, Marmaris, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi yangın riskinin yüksek olduğu illerde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri jandarma ile birlikte orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetleri yürütüyor.

