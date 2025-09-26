Yüksek tansiyon hastaları için DASH diyeti: Ne yemeli, nasıl uygulamalı?

Hipertansiyon sadece yaşlı hastalığı değildir. Günümüzde genç yaşlarda da görülebilen bir hastalık olarak önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Hipertansiyonun yol açtığı riskler arasında kalp-damar hastalıklar, böbrek yetmezliği, inme gibi hayatı tehdit eden sağlık sorunları yer alır. Bu nedenle hem gençlerin hem de orta yaşlı kişilerin beslenme ve yaşam tarzına dikkat etmesi oldukça önemlidir. Bunlar arasında düzenli egzersiz, tuz tüketimini azaltılması ve düzenli sağlık kontrolleri oldukça önemlidir. Bu noktada yüksek tansiyon hastaları için DASH diyeti araştırılmaktadır.

DASH diyeti nedir?

DASH diyeti yüksek tansiyonu kontrol altına almak için hazırlanmış bir beslenme planı olarak tanımlanır. Bu diyet yüksek tansiyonla beraber genel sağlığı korumak için de oldukça etkili bir şekilde uygulanabilir.

Bu diyetin öne çıkan özelliği tuz tüketiminin azaltılmasıdır. Tuz azaltılırken potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerden zengin bir beslenme düzeni amaçlanır. Dash diyeti bol sebze-meyve, tam tahıllar, yağsız et, balık, kuru baklagiller ve süt ürünlerini içermektedir. Bu sayede tansiyon dengelenirken vücudun ihtiyaç duyduğu besinler de dengeli bir şekilde alınır.

Tansiyon hastaları DASH diyetini nasıl uygulamalı?

DASH diyetinin amacı dengeli ve sağlıklı beslenmeyi günlük hayatın bir parçası haline getirmektir. Tansiyon hastaları DASH diyetinde ne yemeli sorusunun yanıtı şu şekilde açıklanabilir:

1. Tuz tüketimini azaltın

Günlük alınan tuz miktarının 2.300 mg’ın altında olması gerekir. Bu miktar 1.500 mg altına da düşürülebilir. Bu noktada yemeklere fazla tuz eklemekten ve tuzlu atıştırmalıklardan kaçınılması oldukça önemlidir.

2. Bol bol meyve ve sebze yiyin

Beslenme düzeninizde her renkten meyve ve sebzeye yer vermeye çalışın. Bunlar potasyum, magnezyum ve lif açısından oldukça zengindir. Bu sayede tansiyonu dengeler ve genel sağlığınızı destekler.

3. Protein alımınıza dikkat edin

Kırmızı eti az tüketmeye çalışın. Et yerine tavuk, balık, kuru baklagiller, fındık, tohumlar ve yağsız et gibi düşük yağlı protein kaynaklarını tercih edin.

4. Süt ve süt ürünlerinde yağsız olanı seçin

Süt, yoğurt ve peynir gibi ürünleri yağsız veya düşük yağlı tercih edin. Bu sayede hem kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilir hem de sağlıklı beslenmiş olursunuz.

5. Tam tahılları tercih edin

Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği gibi daha sağlıklı alternatifleri tercih edin. Bununla beraber beyaz pirinç yerine esmer pirinç, rafine ürünler yerine yulaf ve kepekli tahıllar tüketmeye özen gösterin.

6. Şekersiz ve sağlıklı içecekler için

Gazlı ve şekerli içecekler yerine su tüketin. Alkol tüketiminizi de sınırlayın.

7. Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun

Konserve ürünlerdeki tuz oranına dikkat edin. Hazır gıdalar yerine mümkünse taze gıdaları tercih edin.

8. Çeşitli ve dengeli beslenin

Diyetinizde sebze, meyve, protein, tahıl ve sağlıklı yağların dengeli bir şekilde yer almasına dikkat edin.