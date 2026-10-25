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Yüksek tansiyona karşı bu sebzeyi tüketin!

Yüksek tansiyon, tedavi edilmediğinde kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, tansiyonu kontrol altında tutmak için ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme ve fiziksel aktivitenin de önemli olduğunu belirtiyor. Kardiyolog Dr. Annapoorna Kini ise kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabilecek bir sebzeye dikkat çekti.

Yüksek tansiyona karşı bu sebzeyi tüketin!
Çiğdem Berfin Sevinç

New York'taki Mount Sinai Fuster Kalp Hastanesi'nde görev yapan kardiyolog Dr. Annapoorna Kini, pancarın tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Pancar, vücutta nitrik okside dönüşen nitratlar bakımından zengin bir sebze. Nitrik oksit, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kan akışını destekliyor. Bu durum, kan basıncının düşmesine katkı sağlayabiliyor.

Yüksek tansiyona karşı bu sebzeyi tüketin! 1

PANCAR YAPRAKLARI DA FAYDALI

Uzmanlar, pancarın yanı sıra yapraklarının da beslenmeye dahil edilebileceğini belirtiyor. Pancar yaprakları zeytinyağı ve sarımsakla pişirilerek çorba, salata ve farklı yemeklerde kullanılabiliyor.

Yüksek tansiyona karşı bu sebzeyi tüketin! 2

YÜKSEK TANSİYON HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR?

Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, zamanla kan damarlarına ve organlara zarar verebiliyor. Bu durum kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca görme kaybı ve bilişsel gerileme riskini de artırabiliyor.

Uzmanlar, tansiyonun düzenli olarak ölçülmesini, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmemeyi öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎ Sebze damar yemek
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