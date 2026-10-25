Yüksek tansiyona karşı bu sebzeyi tüketin!

New York'taki Mount Sinai Fuster Kalp Hastanesi'nde görev yapan kardiyolog Dr. Annapoorna Kini, pancarın tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Pancar, vücutta nitrik okside dönüşen nitratlar bakımından zengin bir sebze. Nitrik oksit, kan damarlarının gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olarak kan akışını destekliyor. Bu durum, kan basıncının düşmesine katkı sağlayabiliyor.

PANCAR YAPRAKLARI DA FAYDALI

Uzmanlar, pancarın yanı sıra yapraklarının da beslenmeye dahil edilebileceğini belirtiyor. Pancar yaprakları zeytinyağı ve sarımsakla pişirilerek çorba, salata ve farklı yemeklerde kullanılabiliyor.

YÜKSEK TANSİYON HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR?

Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon, zamanla kan damarlarına ve organlara zarar verebiliyor. Bu durum kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca görme kaybı ve bilişsel gerileme riskini de artırabiliyor.

Uzmanlar, tansiyonun düzenli olarak ölçülmesini, sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmemeyi öneriyor.