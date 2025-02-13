Yüksek yargıda 'Hakan Şükür' önlemi: Yeni yasa geliyor! Peş peşe kararlar kriz çıkardı

FETÖ ile ilişkisini gizlemeyen eski futbolcu Hakan Şükür şimdilerde açtığı davalarla yargıda yeni bir yasa hazırlığının başlamasına neden oldu. Yeni yasayla, Hakan Şükür gibi kaçak kişiler Türkiye’ye gelip dava açamayacakları için firarilere hakaret etmenin

serbest hale geleceği belirtiliyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda uzun yıllar top koşturduktan sonra futbolculuk yaşamını sonlandıran, daha sonra AK Parti'den milletvekili olan Hakan Şükür, partiden istifa ettikten sonra Eylül 2015'te Türkiye'den kaçmıştı. ABD'de yaşamaya devam eden Şükür şimdilerde yargıda bir krizin fitilini ateşledi.

ABD'DEN TÜRKİYE'DEKİ AVUKATA VELAKET VERDİ

Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu, Hakan Şükür'ün sosyal medyada, başta “FETÖ’cü” ve “terörist” olmak üzere, kendisine yöneltilen çok sayıda hakaret için ABD’de Teksas eyaletinde bulunan bir noterden Türkiye’deki bir avukata vekalet verdiğini yazdı.

PEŞ PEŞE HAKAN ŞÜKÜR LEHİNE KARARLAR

Avukat, Şükür'e yönelik tespit edebildiği binin üzerinde hakaret için mahkemeye başvurdu. Aralarında Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14. Asliye Hukuk Mahkemesi gibi çok sayıda farklı mahkemenin imza attığı kararlarla Şükür lehine peş peşe tazminat kararları çıkarıldı.

BAŞKA BİR AVUKATTAN HAKAN ŞÜKÜR HAMLESİ

Mahkemeler Şükür lehine değişik miktarlarda tazminat kararı verdi. Bunun üzerine avukat Burak Bekiroğlu'ndan bir hamle geldi. Bekiroğlu, Şükür lehinde karar veren tüm hakimler için “terörizmin finansmanı” suçundan soruşturma açılmasını, bu süreçte açığa alınmalarını, haklarında ihraç kararı verilmesini talep etti.

YENİ YASA HAZIRLIĞI BAŞLADI

Bu durum krize yol açınca halihazırda yürürlükte olan yasada yer alan “Dava ehliyeti olan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir veya takip edebilir” ifadesine ek yapılması kararlaştırıldı.

ARTIK DAVA AÇAMAYACAK

TBMM'ye sunulacak yeni düzenlemede söz konusu yasaya “Ancak hakkında yakalama emri verilen veya kaçaklık kararı bulunan kişiler, davasını bizzat açıp takip etmek zorundadır.” ifadesinin eklenmesi planlanıyor. Böylece Türkiye'de hakkında arama kararı olan kişilerin yurt dışından vekalet yoluyla dava açmasının önü kesilmiş olacak. Hakan Şükür gibi kaçak isimler, Türkiye’ye gelip dava açamayacakları için firarilere hakaret etmek de böylece serbest hale gelecek.