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Yüksek yargıda yasak aşk skandalı! Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın camdan atlamıştı! HSK'dan eşini aldatan savcıya ceza

Kamuoyunda yasak aşk skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Adliyesi'ndeki yasak aşk skandalına karşın savcıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu kararını verdi. HSK, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın ile yasak aşk yaşayan savcıya yer değiştirme cezası verdi.

Yüksek yargıda yasak aşk skandalı! Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı kadın camdan atlamıştı! HSK'dan eşini aldatan savcıya ceza
Cansu Akalp

Yasak aşk skandalında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından dikkat çeken bir karar alındı. Yargıtay tetkik hakimi olan kadın, Ankara Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı eşiyle birlikte yaşadığı evde, eşinin aynı adliyede görevli bir kadın ağır ceza mahkemesi başkanıyla yasak aşk yaşadığını iddia ederek onları suçüstü yakalamıştı.

MAHKEME BAŞKANI BALKONDAN ATLAMIŞTI

Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın haberine göre; Olayın yaşandığı sırada panikleyen kadın mahkeme başkanının balkondan atladığı, ağır yaralandığı ve uzun süre hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Bu çarpıcı olay sonrası Cumhuriyet Savcısı önce Şanlıurfa Adliyesi’ne görevlendirilmiş, ardından geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

SAHTE SENET DÜZENLEDİ İDDİASI

Ekol TV tarafından gündeme taşınan iddialara göre savcı ile eşi arasında yapılan boşanma protokolünde, savcının 3 milyon lira tazminatı taksitle ödemesi ve araç devrini boşanma sonrası en geç iki gün içinde yapması kararlaştırılmıştı. Ancak savcının bu yükümlülükleri yerine getirmediği, buna ek olarak hakim eşini kendisine 4 milyon 500 bin lira borçlu gösterip sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattığı iddiaları ortaya atılmıştı.

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BAŞKA BİR ADLİYEYE ATANMASI BEKLENİYOR

Boşanma işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından savcı Şanlıurfa’ya atanmış, bir süre sonra ise görevine dönmüştü. Ancak Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi son olarak savcı hakkında yeni bir disiplin cezası vererek yer değişikliği kararı aldı. Bu kararla birlikte Cumhuriyet Savcısı’nın başka bir adliyeye atanması bekleniyor. Yaşanan gelişmeler yargı camiasında da geniş yankı bulurken, HSK’nın verdiği kararların, meslek etiği ve disiplin uygulamaları açısından emsal teşkil edebileceği yorumları yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adliye yasak aşk
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