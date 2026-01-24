HABER

Yüksekova’da buzlu yolda mahsur kalan minibüsü vatandaşlar kurtardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde buzlanan yolda mahsur kalan bir minibüs, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Aracın ilerleyemediğini gören mahalle sakinleri, kısa sürede bir araya gelerek sürücüye yardım etmek için seferber oldu.

Yüksekova ilçesinde yaklaşık iki aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, günlük yaşamda aksamalara neden oluyor. Soğuk hava nedeniyle yolların adeta buz pistine döndüğü ilçede, sürücüler zor anlar yaşıyor.

2 SAATLİK MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Esenyurt Mahallesi'ndeki yokuşu çıkmaya çalışan minibüs, zemindeki aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aracın ilerleyemediğini gören mahalle sakinleri, kısa sürede bir araya gelerek sürücüye yardım etmek için seferber oldu.

Vatandaşların yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması ve el birliğiyle itilmesi sonucu minibüs, mahsur kaldığı buzlu alandan kurtarıldı.

