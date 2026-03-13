HABER

Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesi Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Aybar'a ait ikamette, soba bacasından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kül oldu.

"HER ŞEYİMİZ KÜL OLDU"

Yangın sırasında annesiyle birlikte evde olduklarını belirten ev sahibi Aydın Aybar, "Bir anda patlama sesleri ve bağırışlar duyduk. Dışarı çıktığımızda komşular çatının yandığını söylüyordu. Hava şartları ve kar nedeniyle ulaşım güçlüğü yaşanınca ekipler gelene kadar ev tamamen yandı. Şu an hiçbir şeyimiz kalmadı, sadece canımızı kurtarabildik" dedi.
Kış şartlarında evsiz kaldıklarını ve geçici olarak akrabalarının yanına sığındıklarını ifade eden Aybar, içinde bulundukları Ramazan ayı vesilesiyle yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA

Hakkari
