Yüksekova'da evi çöken yaşlı kadına devlet şefkati: "Yalnız bırakmayacağız"

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, ilçede evi çöken Piruze Bala'yı ziyaret ederek, devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olduğunu ve mağduriyetin giderilmesi için yeni bir konut inşa edileceğini belirtti.

Yüksekova'da evi çöken yaşlı kadına devlet şefkati: "Yalnız bırakmayacağız"

İlçenin İpek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde 3 gün önce sabah saatlerinde Piruze Bala'nın tek başına yaşadığı toprak evde çökme meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, kış ortasında evsiz kalan yaşlı kadının yardımına devlet kurumları yetişti. Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, beraberindeki heyetle birlikte olayın yaşandığı bölgeye giderek Bala'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hakkari Valisi Ali Çelik'in selamlarını ileten Akın, evin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Akın, devletin her türlü imkanının seferber edildiğini vurgulayarak, "Vatandaşımızın mağduriyeti bizim mağduriyetimizdir. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Gerekli çalışmaları başlattık, Piruze teyzemizi kışın ortasında yalnız bırakmayacağız" dedi.

Ziyarete katılan Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil ve teknik ekiplerin incelemeleri sonucu, mevcut yapının kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi.

Kaymakam Akın, Hakkari Valiliği ile koordineli şekilde hareket ettiklerini belirterek, eski yapının yıkılarak yerine Yüksekova'nın iklim şartlarına uygun, modern ve güvenli bir evin inşa edileceği müjdesini verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Piruze Bala, "Bizi yalnız bırakmadılar. Allah devletimizden razı olsun" dedi.
Bala'nın damadı Bapir Bala ise kış şartlarının çetin geçtiğine dikkat çekerek, "Kaymakamımız bizzat gelerek bizleri onurlandırdı. Evin yeniden yapılacağını duymak bizleri çok mutlu etti. Başta Hakkari Valimiz Ali Çelik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

