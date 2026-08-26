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Yüksekova'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yüksekova'da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Yüksekova Çevre Yolu ile Cumhuriyet Mahallesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen ticari minibüs ile pikap kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar savruldu. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yüksekova da iki araç çarpıştı: 4 yaralı 1

HAKKARİ'DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yüksekova da iki araç çarpıştı: 4 yaralı 2

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaza
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