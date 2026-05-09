Yüksekova’da patlama: 1 çoban yaralı, 3 koyun telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada koyun otlatan genç, meydana gelen patlamada yaralandı. Güvenlik güçleri, patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gürkavak köyü kırsalında meydana geldi. Doski Vadisi'ndeki yaylaya sürüsünü çıkaran 17 yaşındaki Muhammed Aykut, koyunları otlattığı sırada henüz belirlenemeyen bir cisim infilak etti. Patlamanın etkisiyle Aykut vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, sürüdeki 3 koyun telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YÜKSEKOVA'DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aykut’un tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, patlamaya neden olan cismin türünün belirlenmesi ve olayın detaylarının aydınlatılması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

