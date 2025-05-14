Yüksekova'da şehit aileleri ve gazilerden 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Programda konuşan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, "Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre vermiş annelerin gözyaşları dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova’ etkinliğinde bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, Terörsüz Türkiye sürecine destek verdi. Programda konuşan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, "Bugün burada bulunmak benim için hem büyük bir onur hem de çok derin bir sorumluluktur. Çünkü karşımda bu vatan uğruna en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini, babalarını toprağa veren kahraman ailelerimizin mensupları var. Sizler baş tacısınız. Evlatlarınızın, eşlerinizin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgürce nefes alabiliyoruz" dedi.

"ÇÜNKÜ BU HAYAL EN ÇOK BİZİM HAKKIMIZ"

Keskin, "Bugün burada terörsüz bir Türkiye hayalimizi, özlemimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu hayal en çok bizim hakkımız. Evlatlarını teröre vermiş annelerin gözyaşları dinsin, yeni acılar yaşanmasın diye bu mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Türkiye bugün büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerliyor. Ancak bu yol elbette kolay değil. İçimizde biriken acılar var, yitirdiğimiz canlar var. Bizler şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Terörsüz Türkiye' çağrısını sahiplenerek ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi süreçte üzerimize düşen sorumluluğu almaya her zaman olduğundan daha hazırız. Biz bu vatanı hep birlikte kurduk. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle bu ülke hepimizin. Bugün bazı dış güçler ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynuyor ama biz bu oyunları artık görüyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini hiç kimse bozamaz. Çünkü biz aynı sofradan yedik, aynı cephede omuz omuza savaştık" dedi.

'BİR DAHA HİÇ BİR ANNENİN YÜREĞİ YANMASIN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli adımlar atıldığını belirten Keskin, "Bu adımların en temel amacı bir yandan terörü tamamen ortadan kaldırmak, diğer yandan bu topraklarda yaşayan herkesin eşit bir vatandaş olarak yaşamasını sağlamaktır. Bu süreçte şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir adıma izin verilmemiş, verilmeyecektir. Ne yapılmışsa onların hatırasına saygıyla milletimizin geleceğini kurmak için yapılmıştır. Bizler en ağır bedelleri ödedik. Bizler biliyoruz ki hiçbir köz yüreğimizdeki yangını söndüremez. Ama bir daha hiçbir annenin yüreği yanmasın, evlatlarımız güvenle büyüsün diye Terörsüz Türkiye hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Terörle mücadele sadece silahla değil; aynı zamanda birlik, kardeşlik ve adaletle yürütülür. Biz birlikte hareket edersek, birlikte yürürsek, hatıralarımızı geleceğe taşır, kalıcı barışı hep birlikte inşa ederiz. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, mekânları cennet, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize rabbimden acil şifalar diliyorum. Sözlerime son verirken yaşasın Terörsüz Türkiye, yaşasın terörsüz Yüksekova diyorum" diye konuştu.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır