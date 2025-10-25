HABER

Yüksekova Mor Dağı’nın zirvesi beyaza büründü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Mor Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.Yüksekova ilçesinde son bir aydır etkili olan mevsim normallerinin altındaki soğuk hava şartları günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.İlçenin en yüksek rakımlı dağlarında görülen kar yağışı sonrası zirveler adeta gelinlik giydi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Mor Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.
Yüksekova ilçesinde son bir aydır etkili olan mevsim normallerinin altındaki soğuk hava şartları günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İlçenin en yüksek rakımlı dağlarında görülen kar yağışı sonrası zirveler adeta gelinlik giydi. Bölgedeki kar yağışı ilk olarak Cilo ve İkiyaka dağlarının yüksek kesimlerinde kendisini gösterdi. Son olarak ise Yüksekova’nın Esendere beldesi güzergahında yer alan Mor Dağı’nın zirveleri de beyaza büründü.
Öte yandan, ilçede soğuk hava etkisini artırırken, aralıklı yağışlar da yer yer devam ediyor. Bölge halkı, erken gelen kış şartlarına karşı hazırlıklarını hızlandırdı.

Kaynak: İHABu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

