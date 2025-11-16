HABER

Yüksekova-Van kara yolunda heyelan meydana geldi

Yüksekova-Van kara yolu Çöplük mevkiinde şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Yüksekova-Van kara yolunda yağışların ardından daha önce de defalarca heyelan riski oluşan Çöplük mevkiinde heyelan yaşandı. Heyelanda yola inen çamur ve toprak, birçok aracın mahsur kalmasına neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri derhal bölgeye intikal etti. Ekipler, iş makineleriyle yola inen çamur kütlesini temizlemek için çalışma başlattı.

Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, yaşanan sorunun kronikleştiğini belirterek, "Yüksekova-Van kara yolundaki Çöplük mevkiinde yağışların artmasıyla birlikte sık sık heyelanlar ve zemin hareketleri yaşanmaktadır. Bu durum, sadece trafik akışını aksatmakla kalmıyor, güzergâhı kullanan sürücülerin can ve mal güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. İlgili kurumların bu heyelan riskini azaltmak için derhal kalıcı önlemler alması gerekmektedir. Ayrıca sürücülerimizin de bu kritik güzergâhta son derece dikkatli ve tedbirli davranması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Durna, yetkililerin her sene yaşanan bu duruma bir an önce kesin ve kalıcı çözüm bulmasını talep etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

