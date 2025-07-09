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Yüksekova-Van yolunda heyelan: Araçlar mahsur kaldı

Yüksekova-Van yolunda heyelan meydana geldi. Bazı araçlar mahsur kalırken, ekiplerin müdahalesiyle yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yüksekova-Van yolunda heyelan: Araçlar mahsur kaldı

Yüksekova’da etkili olan kısa süreli yağışlar, Yüksekova-Van karayolunun çöplük mevkiinde toprak kaymasına yol açtı. Çift şeridin de kapanmasıyla araçlar 1 saat yolda kaldı, uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol, kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

YAĞIŞLI HAVALAR KONUSUNDA SÜRÜCÜLERE UYARI

Yolda bekleyen sürücülere destek olmak amacıyla Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna olay yerine geldi. Oda başkanları, sürücülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan yetkililer, özellikle yağışlı havalarda heyelan riskine karşı sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

(İHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova heyelan
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