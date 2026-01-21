Yüksekova’da çiftçilere "kurt saldırısı" uyarısı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının yaban hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kurt sürülerinin yiyecek bulmak amacıyla ilçe merkezine ve köylere kadar inebileceği vurgulanarak, "Değerli çiftçilerimiz, ilçemizde kış şartları oldukça ağır geçmektedir. Zorlu hava nedeniyle kurt sürülerinin merkeze ve köylere inme riski bulunmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yetiştiricilerimizin hayvanlarını koruma altına almaları, özellikle akşam saatlerinde ahır kapılarını ve girişlerini sağlam bir şekilde kapatmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

Yetkililer, vatandaşların bu konuda azami hassasiyet göstermelerini ve saldırı durumunda hızlıca müdürlüğe bilgi vermelerini de istedi.

