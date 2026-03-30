HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar ise kırağı tuttu.İlçede bir hafta süren güneşli hava, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar ise kırağı tuttu.

İlçede bir hafta süren güneşli hava, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte farlarını yakarak ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ağaçlar ve bitki örtüsü de kırağıyla kaplandı. İlçede güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise oluşan görsel şöleni ilgiyle izledi.

Öte yandan, Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri yüksek kesimlerdeki yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksekova Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Yüksekova’da kar yağışı 1

Yüksekova’da kar yağışı 2

Yüksekova’da kar yağışı 3

Yüksekova’da kar yağışı 4

Yüksekova’da kar yağışı 5

Yüksekova’da kar yağışı 6

Yüksekova’da kar yağışı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.