Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren kar ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlar ise kırağı tuttu.

İlçede bir hafta süren güneşli hava, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte farlarını yakarak ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ağaçlar ve bitki örtüsü de kırağıyla kaplandı. İlçede güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise oluşan görsel şöleni ilgiyle izledi.

Öte yandan, Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri yüksek kesimlerdeki yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksekova Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.



