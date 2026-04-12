Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi yeniden beyaza bürüdü. Nisan ayına rağmen etkili olan yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Gece boyunca aralıksız devam eden yağışla birlikte ortaya kışı aratmayan görüntüler çıktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah uyanan vatandaşlar nisan ayında sürpriz bir beyaz örtüyle karşılaşırken, ağaçların, binaların ve araçların üzerini kaplayan kar tabakası, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Araçlar kar altında kaldı
Yağışın şiddetiyle birlikte park halindeki birçok araç kar altında kaldı. Vatandaşlar, sabah saatlerinde tamamen karla kaplanan araçlarını temizlemek için yoğun mesai harcadı.

Sis ve yokuşlar sürücüleri zorladı
Kar yağışına eşlik eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Görüş açısının daralması ve zeminin karla kaplanmasıyla birlikte, özellikle yokuşlu yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelerde sürücüler kontrollü şekilde ilerlemeye çalıştı.

Yetkililerden tedbir uyarısı
Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülerin sis ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 1

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 2

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 3

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 4

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 5

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 6

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 7

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 8

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 9

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 10

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 11

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 12

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 13

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 14

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 15

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 16

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 17

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 18

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 19

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 20

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 21

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 22

Yüksekova’da nisan karı: İlçe yeniden beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 23
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralıEskişehir’de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
Şehit babasından Bakan Kurum'a teşekkürŞehit babasından Bakan Kurum'a teşekkür

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

