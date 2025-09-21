HABER

Yüksekova’da şap hastalığı kontrol altına alındı

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde şap hastalığının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kesintisiz aşı ve bilgilendirme çalışmaları, hastalığın yayılmasını önleyerek çiftçilerin mağduriyetini giderdi. Yeni göreve başlayan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hastalığın sona ermesinin ardından köyleri ziyaret ederek çiftçilere ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten İnan, "Geçtiğimiz aylarda yaşanan şap hastalığı nedeniyle çiftçilerimiz zor günler geçirdi. Biz de ilk andan itibaren devreye girerek aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarımıza başladık. Şükürler olsun ki olumlu sonuçlar alarak hastalığı bitirdik" dedi.
İnan, bundan sonra da aynı azimle çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

(İHA)

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Şap hastalığı
