Yüksekova’da Şemdinli üzümü tezgahlarda yerini aldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yetiştirilen yerli üzümler, Yüksekova pazar tezgâhlarında 59 liradan satışa sunuluyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yetiştirilen yerli üzümler, lezzeti ve uygun fiyatıyla Yüksekova pazar tezgâhlarını süslüyor. Kilogramı 59 TL’den satılan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Şemdinli üzümü, bölge halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, özellikle katkısız ve yerli üretim olmasının altını çizdi.

Üzümün eşsiz tadını ve doğallığını vurgulayan Erdal Korkmaz, "Yerli üzümün tadı bambaşka. GDO’suz ve harika bir ürün, ancak çabuk bozulduğu için günlük tüketilmeli. İki-üç gün bekletilince hemen çürüyor. Diğer bölgelerden gelen üzümlere kıyasla daha ucuz ve lezzetli. Kendi yerli malımızın tezgâhlarda yer alması bizi mutlu ediyor" dedi.

Alışveriş için Yüksekova’ya gelen Ali Korkmaz da, Şemdinli üzümünün ününe dikkat çekerek, "Şemdinli üzümü çok meşhur, tadı harika. Bu mevsimde sürekli tezgâhlarda bulunuyor. Hem yerli hem de ucuz olması büyük avantaj. Başka yerlerden gelen pahalı ürünler yerine kendi halkımızın yetiştirdiği bu üzümü almak daha mantıklı" şeklinde konuştu.

Yüksekova pazarlarında Şemdinli üzümünün önümüzdeki haftalarda da tüketicilerle buluşmaya devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

