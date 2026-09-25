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Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 06 DJN 36 plakalı otomobil ile 34 POZ 708 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı 1

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı 2


Kaynak: İHA

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