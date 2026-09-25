SON DAKİKA | Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Son dakika: Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen uçak, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.

UÇAKTA İKİ KİŞİ VARDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHMİ'DEN AÇIKLAMA

DHMİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AYJET’e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yapmıştır.

Edinilen ilk bilgilere göre; uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumları iyi olup hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmemiştir.

Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır