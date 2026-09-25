SON DAKİKA | Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Son dakika: Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yaptığı öğrenilen uçak, henüz belirlenemeyen nedenle tarlaya zorunlu iniş gerçekleştirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
DHMİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AYJET’e ait TC-AJI tescilli eğitim uçağı, Hezarfen kalkış ve varışlı uçuşu sırasında Tekirdağ civarında zorunlu iniş yapmıştır.
Edinilen ilk bilgilere göre; uçakta bulunan iki pilotun sağlık durumları iyi olup hava aracında herhangi bir kırım meydana gelmemiştir.
Pilotlarımıza ve AYJET ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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