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Eskişehir’de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 öğrenci yaralandı

Eskişehir’de belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı.

Eskişehir’de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 öğrenci yaralandı

Kaza, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hekimoğlu Sokak üzerinde, Cahit Zarifoğlu Ortaokulu’nun yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAR 792 plakalı belediye otobüsü ile 80 ABD 187 plakalı otomobil, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kaza sonucunda, belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan 2 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün yolcuları ise, başka bir belediye otobüsüne nakledildi.

Eskişehir’de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 öğrenci yaralandı 1

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 öğrenci yaralandı 2

Eskişehir’de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 öğrenci yaralandı 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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