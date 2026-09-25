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Netanyahu'yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu'nda tarihi anlar: İran'ın protestosunda 'Kasım Süleymani' detayı

BM Genel Kurulu'nun çarpıcı sahnelerinden biri Netanyahu'nun konuşması sırasında gerçekleşti. Netanyahu konuşurken İran temsilcileri, suikasta uğrayan Kasım Süleymani'nin fotoğrafını sıralarına bırakıp salonu terk etti. Bu protestoya yaklaşık 70 ülke katıldı. Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu kimi ülkelerin ise Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu'yu dinlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Netanyahu'yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu'nda tarihi anlar: İran'ın protestosunda 'Kasım Süleymani' detayı

Bu hafta dünyanın gözü kulağı BM. 81 Genel Kurulu'ndaydı. Dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik protesto iz bıraktı. Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını 70'e yakın ülke temsilcisi salonu terk ederek protesto etti.

İŞGAL, SÜRGÜN, TOPRAK GASBI, SOYKIRIM...

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüntülerinden derlediği bilgilere göre, onlarca ülkenin BM heyetleri, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sürgün etme ve toprak gaspları, Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 1

NETANYAHU BOŞ SALONA KONUŞTU

Dünyanın dört bir yanından 70'e yakın ülkenin temsilcisi, Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra Genel Kurul'u terkederek veya salona hiç gelmeyerek İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Bazı ülkeler ise sıralarında genç diplomatlarını ya da tek kişi bırakarak Netanyahu'ya mesaj vermeyi tercih etti.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 2

İRAN'DAN MANİDAR HAMLE

İran temsilcileri, salonu terk etmeden önce masaya, İsrail'in suikast gerçekleştirdiği İranlı General Kasım Süleymani'nin fotoğrafını bıraktı.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 3

SOSYAL MEDYADA DALGA GEÇTİLER

Aşırı siyonist İsrailli sosyal medya hesapları ise İran'ın bu hamlesi üzerinden Süleymani'nin fotoğraflarıyla alay etti.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 4

70'E YAKIN ÜYE ÜLKE GENEL KURULU TERK EDEREK PROTESTO ETTİ

Netanyahu'yu protesto eden 70'e yakın ülkeden bazıları şöyle:

Türkiye, Filistin, Tunus, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Katar, Lübnan, Malezya, Moğolistan, Malavi, Madagaskar, Kırgızistan, Kuveyt, Endonezya, Gana, Küba, Butan, Sudan, İspanya, Cabo Verde Cumhuriyeti, Mauritus, Nijer, Nijerya, Libya, Gambiya, Srilanka, Bangladeş, Komorlar, Afganistan, Umman, Moldova, Brezilya, Peru, Nikaragua, Özbekistan, Malavi, Antigua ve Barbuda, Botsvana, Bahamalar, Monako.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 5

SOYKIRIMA RAĞMEN BAZI ÜLKELER SALONDA KALMAYA DEVAM ETTİ

Diğer taraftan, İsrail'in bölgede uluslararası hukuku ihlaline ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından "savaş suçları, insanlığa karşı suçlar" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olmasına karşın bazı ülke temsilcilerinin, Netanyahu'nun konuşmasını salonda dinlemeyi tercih etmesi dikkati çekti.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 6

AZERBAYCAN DA NETANYAHU'YU DİNLEDİ

Bu ülkeler arasında 7 Ekim 2023'ün ardından İsrail'den desteğini hiç esirgemeyen ABD, Tel Aviv'le stratejik savunma, enerji ve ekonomik ilişkilerini derinleştiren Yunanistan, yakın zamanda yönetim değişikliğinden sonra İsrail yanlısı tutum benimseyen Slovenya, Kolombiya, Venezuela ve geleneksel olarak İsrail'e güçlü desteğini sürdüren Almanya, Arjantin, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna, Çekya ve Azerbaycan da yer aldı.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 7

Geleneksel dış politikasında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki uygulamalarına karşı çıkan Çin misyonunun ise bir kişiyle de olsa salonda temsil edilmesi göze çarptı.

Son dönemde Tel Aviv ile diplomatik krizlere tanık olan İngiltere, Fransa, İrlanda, Belçika, Norveç ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de salonda kalması dikkati çekti.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 8

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye devam eden bazı diğer ülkeler ise şunlar oldu:

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Slovakya, Uganda, Zambiya, Avusturya, Avustralya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kanada, Kamerun, Meksika, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda, Kenya, El Salvador, Fildişi Sahilleri, Kamboçya, Surinam, Seyşeller, Romanya, Nepal, Kazakistan, Ekvador, Gabon, Kosta Rika, Kongo, Burundi, Burkina Faso, Belarus, Andora, Portekiz, Polonya, Azerbaycan, Danimarka, Zimbabve ve Solomon Adaları.

Netanyahu yu dinleyenlere Azerbaycan da katıldı! BM Genel Kurulu nda tarihi anlar: İran ın protestosunda Kasım Süleymani detayı 9
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İsrail Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) soykırım bm
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