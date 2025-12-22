Yüksekova’nın kar altındaki menderesleri hayran bırakıyor

İlçenin ovasının içinde kıvrılarak uzayan menderesler, etrafını saran karlı dağlarla görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında etrafını saran sarı çiçeklerle uzayıp giden menderesler, kış aylarında ise kar altındaki manzarasıyla kartpostallık görüntü sunuyor. Mendereslerin kar altında kıvrılarak giden halinin karlı dağlarla birleşmesinin havadan görüntülenmesi görenleri mest etti.

Mendereslerin Cilo Dağı’nın eteklerine kadar uzandığını belirten Rıdvan Alan, "İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görecek. Arkadaşlar drone ile çekim yaptılar. İlk kez mendereslerin havadan çekilmiş görüntüsünü gördüm. Tek kelimeyle muhteşem bir şey, hayran kaldım. Özellikle bu kıvrımlı halleri şahaneydi. Resmen mest oldum. O karlı dağlarla bütünleşmesi büyülüyor. Bizim memleket hem yazın hem de kışın güzel. Demek ki kışın da farklı güzellikler varmış. Bir de Cilo Dağı da ayrı bir renk kattı. Arkadaşların ellerine sağlık, güzel çekmişler" dedi.

Kaynak: İHA