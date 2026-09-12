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Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi

Iğdır’ın Aralık ilçesinde devriye görevi yürütürken askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Ziya Koparan, memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi

Dün, Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Şehit Bülent Aydın Karakolu bölgesinde meydana gelen kazada, devriye görevi yapan askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda araç sürücüsü Sözleşmeli Er Ziya Koparan şehit olurken, iki asker de yaralandı. Şehit Sözleşmeli Er Ziya Koparan için Iğdır 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla Van’a, buradan da askeri helikopterle memleketi Yüksekova’ya getirildi.

Yeni Mahalle’deki baba evinin önüne götürülerek helallik alınan şehidin cenazesi, son görev için camiye nakledildi. İlçenin Yeni Mahalle semtinde bulunan Mustafa Zeydan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Koparan, Akalın Mahallesi’ndeki mezarlığında toprağa verildi.

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 1

Duygusal anların yaşandığı törene, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, 7. Hudut Komutanı Ali Sığırtmaç, kurum amirleri, muhtarlar, askeri ve polis erkanının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 2

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 3

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 4

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 5

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 6

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 7

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 8

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 9

Yüksekova’nın şehidi gözyaşları arasında toprağa verildi 10


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır
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