HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yükümlüler, İsmet İnönü İlkokulu’nu temizledi

Eskişehir’de ’Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü’ kapsamında, İsmet İnönü İlkokulu’nda yükümlüler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yükümlüler, İsmet İnönü İlkokulu’nu temizledi

Eskişehir Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Odunpazarı İlçesi’nden bulunan İsmet İnönü İlkokulu’nda denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yükümlüler, İsmet İnönü İlkokulu’nu temizledi 1

Ara tatilde olan okulun sınıfları, koridorları, ortak kullanım alanları ve bahçesinde yapılan çalışmalarla eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve düzenli hale getirilmesi amaçlandı.

Yükümlüler, İsmet İnönü İlkokulu’nu temizledi 2

Topluma kazandırma anlayışıyla yürütülen bu faaliyetleri sayesinde hem kamu kurumlarına destek sağlandığı hem de yükümlülerin sorumluluk bilinci geliştirilerek toplumsal fayda üretildiği belirtildi.

Yükümlüler, İsmet İnönü İlkokulu’nu temizledi 3

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!
Şiddetli fırtına, otoparkın çatısını uçurduŞiddetli fırtına, otoparkın çatısını uçurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.