Yunan Bakandan skandal sözler! "Kudüs İsrail'indir" dedi, Türkiye'ye cephe aldı

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, canlı yayında Kudüs'ün Yahudilere ait olduğunu ve İsrail'in Yunanistan'ın en önemli stratejik müttefiki olduğunu söyleyerek Türkiye'ye karşı sert açıklamalarda bulundu. Georgiadis, İsrail'i "bölgedeki en ciddi ulus" ve Türkiye'nin "kilit rakibi" olarak nitelendirdi.

Mustafa Fidan

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, canlı yayında yaptığı açıklamalarla Türkiye karşıtı bir duruş sergiledi. Georgiadis, Kudüs'ün Yahudilere ait olduğunu iddia etti ve İsrail'i Yunanistan'ın en önemli stratejik müttefiki olarak tanımladı. Bu açıklamalar, Yunanistan ile İsrail arasındaki yakınlaşmanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yunan Bakandan skandal sözler! "Kudüs İsrail indir" dedi, Türkiye ye cephe aldı 1

KUDÜS VE İSRAİL'E DESTEK

Bakan Georgiadis, konuşmasında sık sık Kudüs'ün Araplara ait olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfta bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kudüs'ün Yahudi şehri olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan Georgiadis, bu görüşü desteklediğini belirtti. Kudüs'ün statüsünün tarihi gerçeklerden sapmadan ele alınması gerektiğini savunan Bakan, Yunanistan'ın Helen dünyasıyla olan bağlarını örnek gösterdi.

Yunan Bakandan skandal sözler! "Kudüs İsrail indir" dedi, Türkiye ye cephe aldı 2

YUNAN BAKAN, İSRAİL'İ TÜRKİYE'NİN 'EN KİLİT' RAKİBİ OLARAK TANIMLADI

Georgiadis, İsrail'i "bölgedeki en ciddi ulus" ve Türkiye'nin "kilit rakibi" olarak nitelendirdi. İsrail'in askeri gücüne övgüler yağdıran Yunan Bakan, Yunanistan'ın da silahlanma sürecinde olduğunu ve F-35, Rafale ve Belhara'larla savunma gücünü büyük ölçüde artırdığını vurguladı. Bhol'un haberinde, Georgiadis'in sözlerinin doğrudan Erdoğan'a sataşma olarak yorumlandığı aktarıldı.

Yunan Bakandan skandal sözler! "Kudüs İsrail indir" dedi, Türkiye ye cephe aldı 3

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine Georgiadis, İsrail'e olan hayranlığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bir kez daha ifade etti. Uzmanlar, bu açıklamaların Türkiye-İsrail ilişkilerindeki gerginliğin gölgesinde, Yunanistan-İsrail yakınlaşmasının Türkiye'ye karşı bir eksende şekillendiğini gösterdiğini belirtiyor.

(Kaynak: EKOL TV)

19 Eylül 2025
