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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan açıklama: "Türkiye'ye Eurofighter satışının engelleneceğine inanan varsa yanılıyordur"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin, "Türkiye güçlü savunma sanayisi olan büyük bir ülke. Birileri Türkiye'ye savunma silahı satışını engelleyebileceğine inanıyorsa yanılıyordur. Asla böyle bir şey olmadı ve olmayacak." dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şaşırtan açıklama: "Türkiye'ye Eurofighter satışının engelleneceğine inanan varsa yanılıyordur"

Miçotakis, SKAI TV'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptına işaret eden Miçotakis, şunları kaydetti:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ten şaşırtan açıklama: "Türkiye ye Eurofighter satışının engelleneceğine inanan varsa yanılıyordur" 1

"SATIŞIN ENGELLEYEBİLECEĞİNE İNANAN VARSA YANILIYORDUR"

"Türkiye güçlü savunma sanayisi olan büyük bir ülke. Birileri Türkiye'ye savunma silahı satışını engelleyebileceğine inanıyorsa yanılıyordur. Asla böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Ancak yapılacak şey Avrupalı müttefiklerimize bu uçakların kullanımında ön koşullar olması yönünde hassasiyet kazandırmaktır."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ten şaşırtan açıklama: "Türkiye ye Eurofighter satışının engelleneceğine inanan varsa yanılıyordur" 2

Miçotakis, Avrupa Güvenlik Eylem Planı'na (SAFE) ilişkin de değerlendirmede bulunarak, Ege sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye'nin SAFE programına girmesine müsaade etmeyeceklerini savundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEĞİNİ KAYDETTİ

Yunanistan'ın hafta başında, Güney Ege'de planladığını açıkladığı ve Türkiye'nin tepkisine neden olan deniz parklarına da değinen Miçotakis, bu parkların sadece çevre koruma amaçlı inisiyatifler olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ten şaşırtan açıklama: "Türkiye ye Eurofighter satışının engelleneceğine inanan varsa yanılıyordur" 3

Öte yandan, Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın müzakere ve iyi niyet çerçevesinde gerginlikleri aşabileceğini belirterek, gelecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini kaydetti.

YUNAN BASINI ATİNA'NIN RAHATSIZ OLDUĞUNU YAZMIŞTI

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin ilk haberler çıktığında, Yunan basını Atina'nın bu durumdan rahatsız olduğunu yazmıştı.

(AA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan savaş uçağı Kiryakos Miçotakis
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