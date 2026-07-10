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Yunanistan'da 3 kişinin öldüğü banka saldırısında 2 gözaltı

Yunanistan'da 3 kişinin öldüğü banka saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi için uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Yunanistan'da 3 kişinin öldüğü banka saldırısında 2 gözaltı

Yunanistan’ın başkenti Atina'da 2020'de bir bankaya yapılan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilişkili olduğu şüphesiyle 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Mayıs 2010'da bir bankaya yapılan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının faillerinin bulunması için Yunanistan Emniyet Teşkilatı Organize Suçlarla Mücadele biriminin başkent Atina'da yürüttüğü operasyon sonucu 2 şüpheliye ulaşıldı.

Her ikisi de 42 yaşında olan şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili olduğu tahmin edilen ve son yıllarda İngiltere'de yaşadığı tespit edilen 46 yaşında bir kadın için de uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Yunanistan banka saldırı
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