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  4. Yunanistan'da eğitime deprem arası! Uzman isim 'İzmir'e dikkat çekti: Yerleşim alanı vurgusu

Yunanistan'da eğitime deprem arası! Uzman isim 'İzmir'e dikkat çekti: Yerleşim alanı vurgusu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2025 14:19
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Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle 4 adada eğitime bir hafta daha ara verdi. Öte yandan uzman isimlerden de İzmir için uyarılar gelmeye devam ediyor. Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Ege Bölgesi’nde artan deprem hareketliliği ve muhtemel tsunami tehlikesi hakkında, "Tsunami oluşursa, Yunan adalarındaki yüksek kesimlere zarar vermesi beklenmez. Ancak, kıyı bölgelerinde, özellikle İzmir gibi yerleşim alanlarında etkili olabilir" dedi.

Yunanistan'da eğitime deprem arası! Uzman isim 'İzmir'e dikkat çekti: Yerleşim alanı vurgusu

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Ege Denizi’nde muhtemel volkanik patlamaların, bölgedeki deprem riskini azaltabileceğini belirtti. Hem Türkiye, hem de Yunanistan açısından volkanik bir patlamanın, deprem enerjisinin boşalmasını sağlayarak bölgedeki deprem riskini azaltabileceğini değerlendiren Çelik, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla bölgelerinde oluşabilecek depremlerin etkilerinin patlama ile hafifleyebileceğini ifade etti.

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"UZAK DURULMASI GEREKİYOR"

Çelik, tsunamilerin Ege Bölgesi’ne olan potansiyel etkilerine de dikkat çekerek, "Tsunami oluşursa, Yunan adalarındaki yüksek kesimlere zarar vermesi beklenmez. Ancak, kıyı bölgelerinde, özellikle İzmir gibi yerleşim alanlarında etkili olabilir. Bununla birlikte, tsunami riski taşıyan bölgelerden uzak durulması gerekiyor. Santorini bölgesinde son dönemde artan depremler, bu tür depremlerin büyük yıkımlara yol açmayacağını öngörmekteyim. Santorini’deki depremler genellikle küçük ölçekli oluyor ve Ege bölgesinde meydana gelecek bir depremin büyük bir yıkıma yol açacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

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TÜRKİYE DAHA FAZLA HASAR GÖREBİLİR

Yunanistan’daki yapıların tek veya iki katlı eski yapılar olduğunu, bu nedenle Yunan adalarında oluşacak bir depremin Türkiye’den daha az hasara yol açabileceğini, ancak Türkiye’deki yüksek katlı binaların daha büyük zarar görmesine neden olabileceğini belirten Çelik, depremler konusunda paniğe kapılmamak gerektiğini, ancak tsunami riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YUNANİSTA'DA EĞİTİME ARA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

Sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu 4 adada, geçen 2 hafta da aynı gerekçeyle eğitime ara verilmişti. (DHA/AA)

Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan Yanardağ
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