Yunanistan'da EYP ajanlarına saldıranlar 'Daltonlar' çıktı: Selanik ve Gümülcine'de yakalandılar,6 Türk gözaltına alındı

Yunanistan’ın Selanik şehrine bağlı Termi kentinde; kendilerini takip eden Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ajanlarına kurşun yağdıran 3 saldırganın Daltonlar grubuna üye oldukları belirlendi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, saldırı sonrası Selanik ve Gümülcine'de düzenlenen operasyonlarda 6 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

SALDIRI AKARYAKIT İSTASYONUNDA MEYDANA GELMİŞTİ

Saldırı, şehrin en kalabalık bölgelerinden biri olan Termi'de dün saat 16.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ajanları uzun süredir Yunanistan'da işlenen iki büyük cinayete adı karışan aynı zamanda Türkiye'den Yunanistan'a uyuşturucu ticareti yapan Daltonlar grubuna üye iki Türk'ü yakından takip ediyordu.

ÇETE ÜYESİ SANDILAR

EYP ajanları dün içerisinde 3 kişinin bulunduğu gümüş renkli bir jipi iki motosiklet ve iki otomobille takibe aldı.