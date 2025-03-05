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Yunanistan’da Miçotakis hükümetine karşı gensoru önergesi verildi! Güven oylaması yapılacak

05.03.2025 20:15
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Yunanistan’da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK partisi ve diğer sol partilerden milletvekilleri tarafından gensoru önergesi verildi. Miçotakis hükümeti için cuma güve güven oylaması yapılacak.

Yunanistan’da Miçotakis hükümetine karşı gensoru önergesi verildi! Güven oylaması yapılacak

Yunanistan’da 2023'teki ölümcül tren kazası nedeniyle Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine karşı ana muhalefetteki merkez sol PASOK partisi ve diğer sol partilerden milletvekilleri tarafından gensoru önergesi verildi. Önerge, 85 milletvekili tarafından imzalanırken, Miçotakis hükümeti için cuma güve güven oylaması yapılacak.

Milletvekilleri, hükümetin kazanın sorumluluğundan kaçtığını, kritik güvenlik açıklarını düzeltmediğini ve delilleri örtbas ettiğini öne sürerek, "Hükümetin halkın desteğini kaybettiğini" belirtti. Miçotakis hükümeti, ise tüm suçlamaları reddederek, 300 sandalyeli parlamentoda 156 sandalyeye sahip olması nedeniyle güvenoyu almayı beklediğini açıkladı.

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Mitsotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, muhalefetin iddialarının "uluslararası çalkantılı dönemde Yunanistan'ın iç siyasi istikrarını tehdit ettiğini" belirterek, "Hükümet olarak, devlet işletmesi tarafından yönetilen demiryolu ağını 2027'ye kadar modernize edeceğiz ve bakımını üstlenecek yabancı bir şirketle anlaşacağız" dedi.

RAPORDA İHLALLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023'te 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından dün yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demir yolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlaller olduğu belirtilmişti. Kazayla ilgili adli soruşturmanın bu yılsonunda tamamlanması bekleniyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kiryakos Miçotakis
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