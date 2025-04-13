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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'ten küstah Türkiye sözleri! '5 dakika içinde cevap veririz'

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis katıldığı bir forumda Türkiye ile küstah sözler sarf etti. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir tehdide beş dakika içinde karşılık vermeye hazır olduğunu iddia eden Houpis, Türkiye’nin “devam eden bir tehdit teşkil ettiğini” savundu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'ten küstah Türkiye sözleri! '5 dakika içinde cevap veririz'
Recep Demircan

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, 10’uncu Delphi Ekonomi Forumu’nda Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin “devam eden bir tehdit teşkil ettiğini” savunan Houpis, Yunan güçlerinin dakikalar içinde eyleme geçmeye hazır olduğunu söyledi.

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"HERHANGİ BİR TEHDİDE KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

Yunanistan’ın Greek City Times haber sitesinin aktardığına göre, Türkiye’nin Yunanistan’a teşkil ettiği “ısrarlı sınamaya” işaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir tehdide beş dakika içinde karşılık vermeye hazır olduğunu iddia etti. “Türkiye’nin revizyonist taktikleri olduğunu” ileri süren Houpis, Yunanistan’ın sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselelerini çözüme kavuşturmaya odaklandığını belirtti.

“Yunan vatandaşları Türkiye’nin provokatif söylemine rağmen kendilerini güvende hissetmeli” diyen Genelkurmay Başkanı, Yunanistan’ın bu tür açıklamaları tolere ettiğini, kendilerinin bu tür açıklamalara girmeyeceğini kaydetti.

"CAYDIRILICILIK İÇİN GÜÇ HAYATİ"

Alpha TV’den gazeteci Kostas Sarikas’a konışan Houpis, Yunanistan’ın gerekli olması halinde “kararlı bir şekilde eylemde bulunma kararlılığının” altını çizdi. Akdeniz’i jeopolitik bir merkez ve ülkesinin çıkarlarının temel bir alanı olarak tarif eden Houpis, “hibrit tehditlere karşı caydırıcılık için gücün hayati olduğunu” vurguladı.

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Operasyonel açıdan yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Genelkurmay Başkanı, mali krizden geride kalan boşlukların ele alındığını, son çatışmalardan çıkarılan derslerin 12 yıllık yeni silah programına entegre edildiğini anlattı. Houpis, buna insansız hava araçları gibi gelişmiş teknolojilerin yanı sıra “hısımların teknolojik gelişmelerine karşı koyma çabalarının” da dahil olduğunu anlattı.

Houpis, gençleri de orduda kariyer yapmaya çağırarak bunun “hizmet, bilim ve ulusun savunmasında güvenli bir geçimin kombinasyonu” olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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