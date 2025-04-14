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Yunanistan'ın Bulamaç Adası'nda 2’si ölü 41 düzensiz göçmene ulaşıldı

Ege Denizi’nde düzensiz göçmen facialarına bir yenisi daha eklendi. Yunan yetkililer, sabah saatlerinde Yunanistan’a bağlı Bulamaç Adası’nda 2’si ölü olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmene ulaşıldığını belirterek, göçmenleri taşıyan teknenin battığını ifade etti.

Yunanistan'ın Bulamaç Adası'nda 2’si ölü 41 düzensiz göçmene ulaşıldı
Mustafa Fidan

Yunanistan’a bağlı Bulamaç Adası’nda 2’si ölü toplam 41 düzensiz göçmene ulaşıldı. Yetkililer, kayıp kişi ihbarı olmadığı belirterek, göçmenlerin uyrukları ve kazanın nedeni hakkında henüz detay paylaşmadı.

BİNLERCE KİŞİ AYNI ROTAYI KULLANIYOR

Bu ayın başlarında Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri taşıyan iki şişme botta en az 16 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2024'te 54 binden fazla kişinin Doğu Akdeniz rotasını kullanarak Yunanistan'a ulaştığını ifade ederek, 125 kişinin ise hayatını kaybettiğini ya da kayıp olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan mülteci bot
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